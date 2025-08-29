Россия рассчитывает на контакт с США по проблемным вопросам в ближайшее время

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ближайшие недели может состояться контакт представителей России и США по вопросам внешней политки.

«Вопрос стоит в повестке дня, окончательные даты не согласованы, но мы исходим из того, что пауза не будет и дальше затягиваться и в ближайшие недели этот контакт состоится»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

Последние переговоры США и России прошли на Аляске 15 августа. Президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры длились почти три часа. Центральной темой саммита было обсуждение урегулирования украинского конфликта.

19 августа, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, господин Трамп также звонил российскому президенту. По его словам, разговор прошел «очень хорошо».