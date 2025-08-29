Мерц: конфликт на Украине затянется на много месяцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине, вероятно, продлится еще многие месяцы, и европейские страны должны быть к этому готовы.

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому — в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с „коалицией желающих“»,— отметил господин Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (цитата по ТАСС).

Пессимистичный прогноз канцлера относится и к перспективам встречи лидеров России и Украины. Накануне он выразил сомнение в проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, фактически поставив под вопрос выполнение условий для ослабления конфликта. Ранее господин Мерц пригрозил ужесточением санкций против России, если диалог между главами государств не состоится в ближайшее время.