Мерц: встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Он отметил, что этот факт необходимо учитывать при дальнейших переговорах по украинскому конфликту.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Виктор Могылдя
«Кажется очевидным, что встречи Путина и Зеленского не будет»,— сказал господин Мерц на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
26 августа господин Мерц заявил о готовности западных стран усилить санкции против России, если переговоры российского и украинского президента не будут организованы, и Москва не проявит инициативу по этому вопросу.
15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, где обсуждалось урегулирование украинского конфликта. 18 августа Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне, после чего позвонил Владимиру Путину. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что оба лидера поддержали продолжение прямых консультаций между Москвой и Киевом.