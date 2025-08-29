Бывшего директора Театра сатиры Агаева арестовали по делу о мошенничестве

Таганский районный суд арестовал бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева на 1 месяц и 29 суток. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Постановление Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамедали Гусейн оглы Агаев»,— отметили в пресс-релизе.

Господину Агаеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил средства театра на сумму около 20 млн руб. По версии следствия, господин Агаев заключал договоры с театром о создании сценариев проектов спектаклей. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах обвиняемый похищал с соучастниками 4% средств от продажи билетов с каждого спектакля.

