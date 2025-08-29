«Аффинаж», «ГикКон» и «Призрак в доспехах»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Аффинаж», коллектив «Пирамиды Урала» и группу Uriah Heep на виниле. В музеях — увидеть экспозицию ювелирного искусства, «Выставку буратин» и узнать о резонансных криминальных историях Екатеринбурга. На фестивалях — погрузиться в гик-культуру и увидеть бой времен Пугачевского бунта. В кино — посмотреть фильмы «Призрак в доспехах», «Родственные души» и «Человек с бульвара Капуцинов». А лекторы расскажут о том, как в творчестве Эрика Булатова увидеть философский поиск и как художники создают работы в технике акварельной ботаники или масляной живописи по стеклу. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В Музее андеграунда 31 августа выступит экспериментальный коллектив «Пирамиды Урала», выступающий в жанре «пирамидального джаза», с программой «Огонь внутри». Выступление пройдет в формате шоу-погружения с интерактивным световым оформлением. Зрителям предлагают обратить внимание на взаимодействие звука и света, которое создаст условия для трансформации восприятия. Билеты — 800 руб.

Группа "Аффинаж"

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В концерт-холле «Свобода» 3 сентября выступит группа «Аффинаж» с программой «Лучшее». Коллектив исполнит композиции из всех этапов своего творчества, от нуар-шансона до хитовых «боевиков». Стоимость билета — от 2 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 3 сентября пройдет «Час винила» Алексея Коршуна к 80-летию главного мелодиста группы Uriah Heep Кена Хенсли. Коллектив играл в жанре тяжелого рока и отличался мелодиями и гармонией в своих композициях. Гости смогут полностью услышать альбом «Magician Birthday» 1972 года на виниле. Вход — 400 руб. по полному билету и 200 руб. по льготному.

В джазовом клубе EverJazz 4 сентября выступит квартет Романа Кирьянова с джаз-фьюжн программой Question and Answer. Коллектив представит программу, вдохновленную джазом 1970-х годов, который совмещал в себе глубину и лиричность, оставаясь при этом ритмически сложным и интеллектуальным. Билеты — от 800 руб. до 1,2 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка «Ученик и учитель Михаил Шемякин», посвященная 150-летию художника. На ней представлены примеры русского импрессионизма, созданные как самим художником, так и его последователями, работы учителей Михаила Шемякина, среди которых Константин Коровин. Вход — 200 руб., по льготному билету — 150 руб.

В Музее карикатур в Екатеринбурге 29 августа открылась «Выставка буратин». Проект приурочен к 90-летию сказки Алексея Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино», а также к двухлетию самого музея. Музей можно посетить свободно.

Пресс-показ обновленной экспозиции «Камнерезное искусство Урала» и выставки «Три столицы. Авторское ювелирное искусство 1970-1990-х» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) с 30 августа открывается обновленная постоянная экспозиция камнерезного искусства и выставка «Три столицы», посвященная авторскому ювелирному искусству 1970-1990-х годов, которая продлится до весны 2026 года. Обе они разместятся в экспозиционном пространстве «южной антресоли». На выставке «Три столицы» представлены ювелирные работы трех школ: московской, ленинградской и свердловской. Обычный билет стоит 400 руб., льготный — 200 руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В галерее «Синара Арт» 30 августа пройдет экскурсия по выставке работ Вениамина Степанова «Пассионарные травы». Сокуратор выставки Лиза Бебенина поможет увидеть, как травы становятся живыми пассионариями, лес становится храмом, а времена года превращаются в мистерию жизни. Благодаря архивным материалам, которые есть на выставке, художника можно будет узнать как философа и дизайнера, повлиявшего на Екатеринбург. После экскурсии пройдет перформанс «Где я останусь» группы «Около». Стоимость — по полному входному билету 400 руб., по льготному — 350 руб.

Гид Музея истории Екатеринбурга Анна Шустикова 30 августа проведет экскурсию «Криминальный Екатеринбург: дореволюционный период». Во время прогулки по пр. Ленина можно будет узнать об ужасающих и резонансных происшествиях из истории города, в том числе об экономических махинациях вокруг Гостиного двора. Стоимость — 500 руб.

В Екатеринбурге 30 августа пройдет автобусная экскурсия «Вечно молодые из Свердловска», посвященная группе «Смысловые галлюцинации». Участники проедутся по местам, где обитала группа, узнают про клуб J22, а также попадут в башню Дома офицеров, где находилась репетиционная база «Смысловых галлюцинаций». Стоимость — 1,5 тыс. руб.

В Ельцин-центре со 2 сентября в витрине «История одного экспоната» откроется выставка «Зарубежные сериалы перестройки». Посетители могут увидеть книги, по которым были сняты знаменитые сериалы, популярные в эпоху перестройки, а также атрибутику, связанную с ними. Выставка продлится до 12 октября. Экспозиция доступна всем посетителям центра.

Фото: Предоставлено командой Ural Music Night

Фестивали

В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского 30 августа пройдет фестиваль гик-культуры «ГикКон». Посетители смогут побывать на 25 тематических зонах, где пройдут мастер-классы, воркшопы, косплей-шоу, встречи с приглашенными гостями и лекции. Среди хедлайнеров — Константин Плотников, Влад Коноплев, GraysonFin, Петр Гланц, Александр Гаврилин, создатели Metal Family и другие. Вход свободный.

В Арамили 30 августа пройдет фестиваль «Казаки Урала. Дом». на площадках посетители смогут окунуться в атмосферу быта XVII века, поучаствовать в мастер-классах и посетить ярмарку народных промыслов, а также увидеть реконструкцию боя времен Пугачевского восстания.

Спектакли

Театральная платформа «В Центре» 3 сентября представит премьеру спектакля «Черные скоморохи». Это история о границе двух миров, где соприкасаются Европа и Азия, месте с древнейшими горами, аномальными местами и уникальными людьми. Черные скоморохи попробуют с помощью музыки показать, какой он — уральский дух. Билеты — 800 руб.

Театр «Провинциальные танцы» 5 сентября покажет спектакль «Улей», вдохновленный книгой Максима Горького «Детство». На сцене воссоздают пространство, наполненное воспоминаниями, где важна не столько последовательность событий, сколько атмосфера детского опыта. Билеты — от 1,2 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

Фото: Предоставлено театром Theatrum

В Верхней Пышме в частном театре Theatrum 5 сентября состоится премьера спектакля «451 градус по Фаренгейту» по одноименной антиутопии Рэя Брэдбери. История об осознании своей индивидуальности на сцене театра стилизована под графический роман. Однако в какой-то момент глянцевый «комикс» расползается, и главный герой начинает замечать в своей жизни шероховатости. Стоимость билетов — 1,2 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра стартуют показы анимационной картины «Призрак в доспехах» на японском языке с русскими субтитрами. Фильм в жанре киберпанк был снят в 1995 году на пленку и для своего времени был революционным в плане изображения, к его 25-летию картину отреставрировали в формате 4К. Показы продлятся до 3 сентября. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра начали показывать фильм «Родственные души» на итальянском языке с русскими субтитрами. Главный герой попадает в больницу, где чувствует себя умиротворенно, однако его покой нарушает внезапно появившаяся эксцентричная соседка. Билеты стоят 350 руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 31 августа покажут фильм «Человек с бульвара Капуцинов» в рамках проекта «Перестройка-40». По сюжету в одном из городов Дикого Запада появляется «миссионер кино» мистер Фест, который знакомит их с кинематографом. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

Лекции

В креативном кластере «Л52» 31 августа пройдет творческая встреча с художницей Оксаной Мицник. Она расскажет, как создавались работы на выставке «Завтрак художника. Кто есть кто в арт-коммуне» и чем они были вдохновлены. Художница расскажет про акварельную ботанику, масляную живопись по стеклу и другие необычные творческие техники. Билеты — 400 руб.

В галерее «Синара Арт» 4 сентября пройдет лекция «Философия искусства: Эрик Булатов», посвященная дню рождению художника. Максим Витушко расскажет о том, как творчество автора стало «мостом между советской действительностью и универсальными вопросами искусства», и поможет взглянуть на живопись как на форму философского поиска. Вход на лекцию стоит 500 руб.

Подготовила Анна Капустина