На Урале суд обязал в пять раз увеличить выплаты двум семьям военнослужащих СВО

В Каменском районе(Свердловская область) двум супругам военнослужащих СВО выплатили региональную выплату в 5 раз меньше положенной. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, вместо предусмотренных законом 100 тыс. руб. семьи получили по 20 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прокуратура провела проверку и установила, что супруги, чьи мужья учавствуют в спецоперации на Украине, обратились в управление социальной политики №12 с заявлениями о начислении положенной выплаты. Однако женщинам назначили только часть суммы.

«Согласно нормам регионального законодательства, членам семьи гражданина, заключившего в период с 1 января по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы, полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей. Однако заявительницам назначены единовременные денежные выплаты по 20 тыс. рублей, то есть не в полном объеме»— говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд исковые заявления к управлению социальной политики №12. Суд удовлетворил иски в полном объеме и обязал выплатить доначисление по 80 тыс. руб. каждой.

Полина Бабинцева