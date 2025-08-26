Двух игроков петербургского «Зенита» вызвали на матчи сборной Бразилии по футболу

Игроки петербургского ФК «Зенит» – защитник и капитан команды Дуглас Сантос и атакующий полузащитник Луис Энрике — вызваны в состав сборной Бразилии по футболу для подготовки к сентябрьским матчам отборочного этапа ЧМ-2026, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ФК «Зенит» и сборной Бразилии Луис Энрике (крайний справа) и Дуглас Сантос (третий слева) на тренировке команды.

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Игроки ФК «Зенит» и сборной Бразилии Луис Энрике (крайний справа) и Дуглас Сантос (третий слева) на тренировке команды.

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти намерен посмотреть футболистов в деле перед предстоящими играми против сборной Чили (5 сентября в Рио-де-Жанейро) и сборной Боливии (10 сентября в Эль-Альто).

Отметим, что имеющий также российский паспорт Дуглас Сантос уже успел провести в составе сборной Бразилии один товарищеский матч в 2016 году. В свою очередь, Луис Энрике провел за национальную команду шесть игр, забив в них два мяча и сделав одну результативную передачу.

На данный момент сборная Бразилии в южноамериканском отборе к ЧМ-2026 занимает третье место в турнирной таблице — по итогам 16 туров команда набрала 25 очков, одержав семь побед и четыре раза сыграв вничью.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в последнем туре Российской премьер-лиги в минувшие выходные «Зенит» со счетом 4:0 разгромил махачкалинское «Динамо». При этом Дуглас Сантос не принял участие в игре из-за удаления в матче со «Спартаком», а Луис Энрике провел на поле 68 минут, не отметившись результативными действиями.

Андрей Цедрик