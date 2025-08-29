В Ростове проект реконструкции ливневой канализации разработают за 28 млн рублей
Проект реконструкции ливневой канализации западной части Ростова-на-Дону разработают за 28 млн рублей. Заказчиком работ выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Информация об этом опубликована на сайт Госзакупкок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить проект строительства почти 2 км самотечных коллекторов в бассейне №5.
Данный бассейн расположен рядом с пересечением ул. Малиновского и железнодорожных путей на станцию «Ростов-Западный». Коллекторы проложат под пер. Нефтяному, ул. Факельной и пер. Элеваторному, далее трасса пройдет в обход гаражного кооператива до действующих очистных сооружений.
Необходимость в проекте возникла из-за активной застройки территории, где кроме частных домов строится многоэтажный жилой комплекс, что увеличивает нагрузку на существующие сети.