Отправная точка

Вокзал с его призывными огнями, гудками, буфетом всегда был символом уюта и обозначал близость цивилизации. Группа туристов после десятидневного похода выходит к ближайшей большой станции. Будущий первокурсник из далекого поселка отправляется в Москву. Командировочные возвращаются из поездки по регионам. И для всех для них вокзал — это зал ожидания, возможность выпить кофе, мерцающее табло...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Прибытие румынской делегации в столицу СССР на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Киевский вокзал. 1957 год Казанский вокзал, Москва Фото: Shutterstock Premier / Fotodom Октябрьская революция 1917 года. В Москве у Белорусского вокзал Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Встреча эшелона с воинами-победителями на Белорусском вокзале в Москве. 17 мая 1945 года Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости Следующая фотография 1 / 4 Прибытие румынской делегации в столицу СССР на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Киевский вокзал. 1957 год Казанский вокзал, Москва Фото: Shutterstock Premier / Fotodom Октябрьская революция 1917 года. В Москве у Белорусского вокзал Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Встреча эшелона с воинами-победителями на Белорусском вокзале в Москве. 17 мая 1945 года Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости

В структуре «Российских железных дорог» тысячи станций и более 130 вокзалов. Они очень разные — ампирные и классицистические, неоренессансные, в стиле модерн и модернистские, уникальные и типовые, скромные и пышные. Но все вокзалы одинаково выполняют свою функцию — стать отправной точкой интересного путешествия и служить пристанищем уставшему путнику.