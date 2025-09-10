Отправная точка
Вокзал с его призывными огнями, гудками, буфетом всегда был символом уюта и обозначал близость цивилизации. Группа туристов после десятидневного похода выходит к ближайшей большой станции. Будущий первокурсник из далекого поселка отправляется в Москву. Командировочные возвращаются из поездки по регионам. И для всех для них вокзал — это зал ожидания, возможность выпить кофе, мерцающее табло...
В структуре «Российских железных дорог» тысячи станций и более 130 вокзалов. Они очень разные — ампирные и классицистические, неоренессансные, в стиле модерн и модернистские, уникальные и типовые, скромные и пышные. Но все вокзалы одинаково выполняют свою функцию — стать отправной точкой интересного путешествия и служить пристанищем уставшему путнику.