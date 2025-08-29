В Кабардино-Балкарии спрогнозировали возможный сход селя

В течении суток 29-31 августа, в связи с увеличением уровня воды, а также с повышением температурного фона на реке Герхожан-Суу, ожидается сход селя. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на данные Гидрометцентра Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных выносом селевой массы на пониженные участки местности, прибрежные территории, населенные пункты, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, прорывом дамб; подмывом опор мостов, опор ЛЭП, нарушением работы дорожных и коммунальных служб»,— отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал что, вечером 21 июля на Тырныауз обрушился селевой поток, который заблокировал федеральную автомагистраль, соединяющую регион с Эльбрусом и горнолыжным курортом.

Наталья Белоштейн