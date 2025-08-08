На повышение зарплат свердловским врачам и учителям выделят свыше 5 млрд рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил с 1 сентября увеличить зарплаты учителям, воспитателям, врачам, работникам культуры и соцработникам — их зарплата по итогам года должна вырасти на 16,8%, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. На эти цели из регионального бюджета выделят свыше 5 млрд руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подготовкой документов займется министерство финансов Свердловской области вместе с профильными ведомствами. «Повышение коснется почти 137 тыс. работников из категорий, которые перечислены в "майских" указах президента РФ. Это самые ответственные и востребованные сегодня профессии. От ежедневного труда этих специалистов напрямую зависит будущее страны»,— сказал Денис Паслер.

Напомним, по данным заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, средняя заработная плата врачей в государственных учреждениях здравоохранения региона превышает 130 тыс. руб. в месяц, в крупных больницах она составляет 150-180 тыс. руб.

Ирина Пичурина