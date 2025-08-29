В Ростове в День знаний за парты сядут 135 тыс. школьников

В 2025 году за школьные парты сядут более 135 тыс. ростовских школьников, среди которых более 12,5 тыс. первоклашек и около 5 тыс. одиннадцатиклассников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К новому учебному году готовы все 106 школ и 129 детских садов готовы. Построены пять новых зданий школ и еще две капитально отремонтированы.

Глава города добавил, что ремонтные работы проведены и во всех учреждениях дополнительного образования. В них обновлено оборудование, усилены меры антитеррористической и пожарной безопасности.

Наталья Белоштейн