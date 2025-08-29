Переговоры Путина и Си в узком составе пройдут за чашкой чая 2 сентября

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине 2 сентября в формате «один плюс четыре». Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин в 2015 году

Фото: Jason Lee / Reuters Си Цзиньпин в 2015 году

В узком составе вместе с Владимиром Путиным за столом будут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и сам Юрий Ушаков. « Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин. Тут уже состав более 10–12 человек»,— добавил господин Ушаков (цитата по ТАСС).

Перед этими переговорами российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, а затем посетит мероприятия в Пекине, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне сопротивления Японии. В торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, включая президента Сербии Александра Вучича и лидера КНДР Ким Чен Ына.