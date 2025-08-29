Верховный суд не стал рассматривать жалобу дзержинских самовыдвиженцев

Выдвигавшийся на выборы в городскую думу Дзержинска Олег Чесноков сообщил, что Верховный суд РФ вслед за ЦИК России и избирательной комиссией Нижегородской области отказался рассматривать жалобу дзержинских самовыдвиженцев. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье» Свердловская территориальная избирательная комиссия в Дзержинске отказала в регистрации кандидатами всем девяти самовыдвиженцам по формальному поводу.

Пятеро самовыдвиженцев пытались обжаловать отказ ТИК в вышестоящих комиссиях, которые отправили их в суд. До высшей судебной инстанции добрались только двое не допущенных на выборы гражданских активистов.

«Конец. Борьба завершена. Все вышестоящие организации не стали вмешиваться в городские выборы. Жалобы не рассмотрены, вердикта кто прав, кто не прав, нет. Есть сухая формулировка “оставить без рассмотрения”. 25 мая 2025 года, ровно за месяц до назначения выборов в городскую думу Дзержинска был принят ряд нормативных актов, которые по-новому регулируют избирательное право в России. Сегодняшняя реальность такова — решение городской комиссии не подвергается оценке вышестоящими комиссиями. Печально осознавать, что института “самовыдвиженца” больше не существует, а слово “согласованный” так крепко вошло в нашу жизнь, что уже никто не стесняется его употреблять. В Нижнем Новгороде и Дзержинске сняли всех самовыдвиженцев», — посетовал Олег Чесноков в своем телеграм-канале.

Иван Сергеев