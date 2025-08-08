Пятеро самовыдвиженцев в Дзержинске обжалуют отказ в регистрации на выборы

Свердловская территориальная избирательная комиссия Дзержинска отказала в регистрации всем девяти самовыдвиженцам, которые намеревались принять участие в выборах в городскую думу восьмого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пятеро из них — Олег Чесноков, Александр Белянин, Мария Калье, Жанна Борисевич и Андрей Куприянов (участник СВО и программы «Герои. Нижегородская область») — подали жалобы на отказ в регистрации кандидатами в горизбирком и готовятся обращаться в областную комиссию и суд.

Олег Чесноков назвал действия Свердловской ТИК «самоуправством» и предвзятостью. Он рассказал, что самовыдвиженцев не пропускают на выборы за то, что в своих подписных листах они указали слова «восьмого созыва» в названии гордумы Дзержинска и написали в бланках «адрес места проживания» вместо «адрес места жительства». При этом утвержденная ТИК форма подписного листа появилась уже после решения о снятии самовыдвиженцев. До сбора подписей избирателей за выдвижение она нигде не была опубликована и сама не соответствует нормам областного закона, рассказал Олег Чесноков. «Неправомерным отказом в регистрации Свердловская ТИК нас объединила, и мы обязательно восстановимся в качестве кандидатов», — пообещал он.

Иван Сергеев