Уходящие в тень

В России ежегодно сокращается количество лицензий на открытие частных детских садов. За прошлый год Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала 20 лицензий, что на 14 меньше, чем в 2023 году, и на 33 лицензии меньше, чем в среднем за предыдущие четыре года. По данным Минпросвещения, в 2025 году вопрос с местами в дошкольных госучреждениях полностью решен. Продолжат ли родители выбирать частные детские сады и остается ли этот рынок рентабельным?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Места хватит всем

К 2025 году в России достигнута стопроцентная доступность муниципальных детских садов, притом что еще шесть-семь лет назад этот показатель составлял 85%, рассказал в июле министр просвещения Сергей Кравцов. Также министерство следит за географией прироста семей для принятия решений о ремонте и строительстве дошкольных образовательных учреждений. Однако, по данным партии «Справедливая Россия — За правду», в прошедшем учебном году порядка 12,9 тыс. детей остались без детского сада. Отчасти дело в том, что далеко не всегда место можно получить в удобной для родителей локации, поэтому многие родители решают проблему, отдавая ребенка в частный детский сад.

Услуги частных детских садов в нашей стране стали особенно популярны 20 лет назад. После снижения рождаемости в 90-е группы в государственных образовательных учреждениях пришлось сокращать, а иногда и полностью закрывать сады. Тогда сложная экономическая ситуация в стране не позволяла содержать невостребованный персонал и помещения.

Однако в 2000-е с ростом рождаемости возникла существенная разница между спросом на места и возможностями государства. Сложная ситуация наблюдалась в целом по всей стране — к 2011 году в очереди в детсады стояли почти 2 млн детей.

Вставать в очередь на получение места ребенком в возрасте трех лет было необходимо сразу при его рождении, но и это не давало гарантий: в густонаселенных регионах иногда можно было простоять в очереди до школьного возраста. Тогда же правительство взялось исправлять ситуацию, и к настоящему моменту проблема решена.

Спрос не падает

Значительного падения спроса на услуги частных детских садов не произошло, говорят участники рынка. «Несмотря на полную формальную обеспеченность детей в среднем по стране местами в детских садах, все еще существуют точечные проблемы: государственный детский сад может находиться далеко от дома, особенно в новых микрорайонах и сельской местности, в группу иногда может ходить до 60 детей, нет индивидуального подхода, поэтому родители вынужденно или с охотой, но выбирают частный детский сад»,— объясняет консультант по детскому развитию Мария Тодорова. По ее словам, многие частные детские сады принимают детей с полутора до трех лет, тогда как не во всех государственных садах существуют такие группы в принципе, мест в таких группах меньше, а приоритет при зачислении отдается детям из многодетных семей. В Минпросвещения заявляют о полной доступности мест в группах до трех лет, однако в Центре информирования населения о предоставлении образовательных услуг в Москве уточняют, что «не обладают данными о количестве мест в таких группах, так как каждая образовательная организация самостоятельно принимает решение об их закрытии и открытии на каждый учебный год».

Таким образом, согласно данным закрытого исследования маркетингового агентства SDA, рынок частных детских садов все-таки продолжает расти, однако он становится теневым.

По оценке агентства, рынок лицензированных и нелицензированных частных дошкольных учреждений может достигать 6 тыс. учреждений по всей России, из которых лицензию имеет порядка 1,8 тыс. Дело в том, что детское образовательное учреждение может работать и без лицензии, если не ведет образовательную деятельность, а осуществляет только уход и присмотр.

По оценке Марии Тодоровой, количество нелицензированных частных детских садов может составлять более 70% рынка. Такие учреждения не имеют права называться детскими садами и заявлять о наличии образовательных услуг, при этом они не обязаны соблюдать санитарные нормы, нормы питания, требования пожарной безопасности и обеспечивать профессиональный уровень кадрового состава. Такие дошкольные учреждения могут называться детскими центрами, иметь красивый сайт с хвалебными отзывами и красивую вывеску, на «Яндекс. Картах» они числятся как полноценные дошкольные образовательные учреждения, поэтому родителям при выборе частного детского сада стоит в первую очередь обращать внимание именно на наличие лицензии, поясняет Мария Тодорова.

Для родителей лицензия имеет еще одно важное преимущество: за услуги такого сада можно платить из средств материнского капитала.

Также лицензированное частное дошкольное учреждение может претендовать на государственную поддержку, которая, согласно законодательству, может предоставляться как из муниципального, так и из федерального бюджета.

Работа без лицензии

Для сокращения издержек детские сады могут официально ограничиваться услугами по присмотру и уходу, которые не предусматривают необходимости лицензии, объясняет юрист-эксперт «Актион Образования» Анна Ивлева. Также многие выбирают работать как ИП. «ИП не нужна лицензия, если он обучает детей сам, без привлечения педагогов, например, оказывая услуги репетиторства. Но в формате детского сада ИП вряд ли один способен оказать качественные услуги. Поэтому проще создавать детские сады без реализации образовательной программы и не лицензировать такую деятельность. Родителей, которым важно, чтобы за детьми присматривали, пока они работают, устроит такой вариант»,— отмечает Анна Ивлева.

Если же частный детский сад осуществляет образовательную деятельность и не лицензирует ее, то это нарушение, отмечает эксперт. «При лицензировании проверяют документы на здание и помещения, материально-техническое обеспечение, сами образовательные программы и так далее.

Если лицензия есть, это гарантия, что в организации созданы хотя бы минимальные условия для безопасного обучения. В организациях без лицензии этой гарантии нет.

За такую незаконную деятельность последует административная ответственность со штрафом до 250 тыс. руб. и приостановка деятельности либо уголовная ответственность для руководителя или должностного лица и штрафом до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до двух лет»,— комментирует госпожа Ивлева. Наступить такая ответственность может в ходе проверок. Например, по жалобе кого-то из родителей или по жалобе других граждан, которым стало известно о нарушении.

Сад как инвестиция

Собственник английского детского сада «Sun School Академическая» Елена Щитова считает, что частные детские сады — это перспективный бизнес. «Спрос на негосударственные дошкольные учреждения растет, и родители сейчас готовы инвестировать деньги в образование детей. Бизнес, конечно, не самый простой: высокие стартовые затраты, строгие требования СанПиН, конкуренция с частными садами и новыми современными госсадами»,— говорит госпожа Щитова.

По ее оценке, частный детский сад с качественными услугами и правильным выбором локации может окупиться в среднем за два года:

«В идеале район с молодыми семьями с доходом выше среднего, отсутствием новых государственных садов или дефицитом мест в них, отсутствием качественных частных садов, четкий бизнес-план с учетом непредвиденных расходов в первый год работы, уникальное предложение услуг, например не просто уход и присмотр, а английский с носителями, билингвальная развивающая программа, уникальный набор кружков и секций, а также гибкость формата — полный день и половина дня, работа до 20:00 и подстраиваемость под график работы родителей», говорит она.

Одним из часто используемых вариантов открытия детского сада является получение франшизы уже узнаваемого и зарекомендовавшего себя бренда. Такой вариант привлекает большее число клиентов за счет доверия родителей к сетевому бренду и единой развивающей программе, отработанной на большом количестве садов, а собственник получает четкий алгоритм действий, стандарты, отработанные практики и методики, отмечает Елена Щитова. «Ты получаешь обмен опытом с другими франчайзи — совместные мероприятия, чаты, круглые столы, бизнес-завтраки, готовую бизнес-модель и финансовую модель, юридическую, бухгалтерскую поддержку, охрану труда и пожарную безопасность, подбор персонала и так далее»,— рассказывает госпожа Щитова. Из минусов она отмечает регулярные платежи — роялти и другие в управляющую компанию, сложность отступления от регламента, зависимость от репутации сети.

Директор одной из старейших в России сетей детских садов «Развитие ХХI век» Юрий Московский отмечает, что на старте инвестиции могут быть существенными — от нескольких миллионов рублей в зависимости от города и размера учреждения. Основные статьи расходов — помещение, ремонт с адаптацией под требования СанПиН и ФГОС, а также зарплата квалифицированного персонала. Он призывает приобретателей франшизы ответственно относиться к стандартам, заданным основателем бренда. Основными факторами успеха Юрий Московский также считает выбор локации, а еще обеспечение высокого уровня безопасности, разнообразное питание с возможностью выбора, уникальное предложение образовательных услуг, в частности языки, боевые искусства, шахматы, программирование.

В денежном выражении рынок частных детских садов все-таки показывает рост: по данным SDA, на конец 2024 года он оценивался примерно в 70 млрд руб., тогда как в 2023 году — в 63,6 млрд руб., а в 2022-м — в 57,4 млрд руб.

Мария Тодорова говорит, что частично это может быть из-за роста стоимости услуг.

Согласно исследованию SDA, самым стабильным считается средний ценовой сегмент, так как при негативном экономическом сценарии многие клиенты из премиум-сегмента (где стоимость обучения составляет более 100 тыс. руб. в месяц) выбирают более бюджетные варианты, но не отказываются от услуг частных детских садов полностью. В реалистичном прогнозном сценарии агентство предполагает умеренный рост рынка частных дошкольных учреждений на 6% в год — до 92,3 млрд руб. к 2029 году.

Наталья Жирова