Экс-руководителя Театра сатиры арестуют без СМИ

Бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева доставили в Таганский райсуд Москвы для избрания меры пресечения. Судебное заседание пройдет в отсутствии представителей СМИ, так как рабочий день в суде уже закончен.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Агаев похитил 20 млн руб. из бюджета Москвы. Фигурант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал фиктивные договоры с театром. Эти соглашения предполагали, что он якобы написал несколько сценариев спектаклей и передал права на них театру. За каждый спектакль бывший директор получал 4% от кассовых сборов. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по этой схеме было показано несколько десятков спектаклей.

О задержании господина Агаева стало известно вечером 28 августа. В пятницу утром следователь СУ МВД по Центральному округу Москвы предъявил ему обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ефим Брянцев