В школах Академического района ограничат линейки из-за вспышки энтеровируса

В ряде школ Академического района Екатеринбурга 1 сентября линейки продут только для учеников 1,5, 9 и 11-х классов, сообщили в официальном telegram-канале Академического района. Меры приняты на фоне трехкратного превышения городского уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией(ЭВИ).

Для остальных классов День знаний начнется с тематического урока «Разговор о важном» в кабинетах. Присутствие родителей на мероприятии будет ограничено: для первоклассников допустимо участие одного представителя от класса.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге 609 человек заболели энтереровирусной инфекцией, это половина от общего числа заболевших в Свердловской области.

Полина Бабинцева