В Свердловской области выросла заболеваемость энтеровирусом

На территории Свердловской области наблюдается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией: заболевшие зарегистрированы в 21 муниципалитете, передает департамент информационной политики региона.

Более половины случаев приходится на Екатеринбург: в городе заболели 609 человек. Большое количество заболевших также фиксируется в Североуральском муниципальном округе — в нем зарегистрировано 260 случаев заболевания.

Большинство заболевших (97%) является детьми и подростками. Власти Свердловской области организовали дистанционные семинары по подготовке к учебному году с акцентом на защите здоровья детей. «Перед началом учебного года важно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Сегодня фиксируется сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Поставил задачу усилить входные фильтры и противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях»,— сказал врио губернатора Денис Паслер.

Напомним, в июле в Североуральске отменили празднование дня города из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Ограничение на проведение мероприятий ввели по предписанию Роспотребнадзора.

Ирина Пичурина