Нефтекамский автозавод (НефАЗ) завершил первое полугодие 2025 года с убытком 649 млн руб., что в восемь раз больше аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствует отчетность компании по МСФО.

Убытки НефАЗа составили 649 млн рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Выручка предприятия, входящего в группу «КамАЗ», снизилась вдвое — до 10,5 млрд руб. против 20,5 млрд руб. в первом полугодии 2024 года. Операционный убыток составил 531,5 млн руб., убыток до налогообложения — 838,8 млн руб.

В первом полугодии 2024 года НефАЗ зафиксировал убыток около 80 млн руб. Таким образом, за год убытки выросли более чем в восемь раз при двукратном падении выручки.

По итогам 2024 года НефАЗ сообщал о резком снижении чистой прибыли — в 19 раз, до 7,5 млн руб. В то же время выручка предприятия выросла почти на 20% до 42,2 млрд руб. за счет увеличения продаж электробусов на 44%. Сообщалось, что компания отгрузила 688 электробусов на сумму 17,6 млрд руб.

Анар Зейналов