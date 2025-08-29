В Орловской области жительница выиграла 120 млн рублей в лотерею

Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 млн руб. в мгновенной лотерее. Об этом сообщило «Столото». Билет за 1 тыс. руб. купила ее дочь.

Победительница рассказала, что проверила первый билет в магазине, а дома стерла защитный слой второго. Увидев сумму, она не поверила в реальность выигрыша.

«Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная, и я предположила, что она пытается меня разыграть. Честно, несколько дней пыталась осознать, что это все правда»,— приводит «Столото» слова жительницы.

Часть денег орловчанка планирует направить на помощь детям из городского интерната, которым она уже помогала ранее. Также она собирается отправиться в путешествие на Камчатку.

В феврале житель Курска выиграл 1 млн руб. в лотерее «Мечталлион» от «Национальной лотереи».

Егор Якимов