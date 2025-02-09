Житель Курска выиграл 1 млн рублей в лотерею

Житель Курска стал одним из победителей лотереи «Мечталлион» от «Национальной лотереи» (бренд всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России), сообщили в пресс-службе Почты России. Билет курянин купил 28 января в почтовом отделении 305040 Курска за 100 руб. 2 февраля во время трансляции розыгрыша на Первом канале его билет стал одним из тех, которые выиграли по 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В этом же розыгрыше 1 млн руб. выиграл житель воронежского райцентра Таловая. Он купил билет за четыре дня до розыгрыша в одном из почтовых отделений поселка.

В начале января победителями лотереи также стали жители Тамбовской и Воронежской области — они также выиграли по 1 млн руб. Первый купил выигрышный билет в магазине сети «Магнит» в Тамбове, а второй — в отделении «Почты России» в Воронеже.

Мария Старикова