Сокровенный человек

В Мюнхене в возрасте 92 лет ушел из жизни великий русский композитор Родион Щедрин.

Композитор Родион Щедрин

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Мир ловил его, но не поймал. Имя Родиона Щедрина, прожившего уникальную по творческой интенсивности жизнь, давно стало синонимом успеха и респектабельности. Видной фигурой музыкального истеблишмента он оставался и в советские времена, когда долгие годы занимал руководящий пост в Союзе композиторов, и после переезда в Германию, где в каталоге-пантеоне издательства Schott Music, одного из старейших в мире, его ближайшими соседями были Бетховен и Вагнер. Все эти годы публичный имидж Щедрина выполнял функцию непроницаемой брони, скрывавшей и охранявшей глубинное содержание его творчества, существовавшего вне идеологических систем, поверх эстетических барьеров,— в историю русской музыки ХХ века он войдет главным ее лириком.

Музыка Щедрина всегда говорила «от первого лица». Неслучайно одним из ключевых произведений композитора стала «Поэтория», написанная в 1968 году на тексты Андрея Вознесенского и предполагавшая участие самого поэта в исполнении партитуры. Язык перформанса «Поэтория» вводила в обиход советской художественной сцены в те годы, когда этот жанр только делал первые шаги на Западе: партия чтеца могла быть исполнена и приглашенным артистом — но по-настоящему драматургия «концерта для поэта в сопровождении женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра» раскрывалась только, что называется, «в присутствии художника».

Через год после «Поэтории» на госзаказ к юбилею вождя мировой революции Щедрин ответит ораторией «Ленин в сердце народном» — радикальным даже по оттепельным временам опытом работы с документальными текстами, едва ли не первым в русском искусстве примером того, что впоследствии будет названо oral history — устной историей, противостоящей большим историческим нарративам и разрушающей привычную академическую картину прошлого.

И в «Поэтории», и в «Ленине в сердце народном» на консерваторской сцене звучал голос Людмилы Зыкиной.

Композитор-режиссер, Щедрин обладал удивительным даром монтировать в гармоничное целое явления, принадлежащие абсолютно разным вселенным.

В 1967 году на премьере Второго фортепианного концерта у филармонической публики подкашивались ноги, когда додекафония, алеаторика и прочие авангардные техники письма вдруг уносились волной фри-джазовой импровизации.

Точно так же десять лет спустя завсегдатаи Большого театра немели на премьере «Мертвых душ» — последней великой отечественной оперы ХХ века, говорящей о России не меньше, чем «Жизнь за царя» Глинки и «Борис Годунов» Мусоргского. Тогда вместо одной оперы Щедрин фактически сочинил две. Первая — это собственно похождения Чичикова, затянутые в корсет классической оперы-буффа с многолюдными ансамблями и финальными цунами, требующими от певцов не меньшей виртуозности, чем партитуры Доницетти и Россини. Вторая — это неразлепляемая русская хтонь лирических отступлений: бездорожье, топь, мамлеевщина, за которую отвечал народный хор, посаженный композитором в оркестровую яму вместо привычных скрипок.

Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

Еще до поступления в театр Майя Плисецкая станцевала миниатюру Фокина «Умирающий лебедь». Этот номер, утратив в ее исполнении трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» Плисецкая будет танцевать до 70 лет

В Большом театре Майя Плисецкая не продержалась в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее

На фото: сцена из балета «Шурале». Майя Плисецкая в роли девушки — птицы

На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо и ее мужем, композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

Территория большой классики покорилась Майе Плисецкой сразу и безоговорочно. Но ее Раймонда, Аврора, Китри оказались непохожи на предшественниц: академичные по форме, они были революционными по духу

На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

«Лебединое озеро», в котором неукротимая Одетта Плисецкой соперничала с неотразимой Одиллией, стало главной партией Плисецкой в Большом театре и ее пожизненной повинностью: она танцевала эту роль тридцать лет, больше 800 раз

На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечестваом» II степени

На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечестваом» II степени Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Если труд — праздник, и одежды должны быть нарядными»

После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения балерины, имя Майи Плисецкой было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

В том же 1977 году похожее конструктивное решение избрал для своего Coro классик итальянского авангарда Лючано Берио. С зарубежными коллегами Щедрин говорил на одном языке даже тогда, когда увенчал свой консерваторский диплом, Первый фортепианный концерт, знаменитыми симфоническими частушками. В конце 1950-х, проходивших под знаком деревенской прозы и нарождающейся «новой фольклорной волны», только ленивый не работал с воспринимавшейся оппозицией официозной культуре народной музыкой. Но Щедрин и здесь поступал по-своему: в отличие от коллег, одержимых идеей «особого пути» русской музыки, он выводил фольклор на столбовую дорогу просвещенного европеизма, сочетая законным браком западное и восточное — и выступая наследником Глинки и Римского-Корсакова не на словах, но на деле.

Когда в 1993-м, через два года после распада СССР, вместе со своей супругой и музой Майей Плисецкой Щедрин окончательно и бесповоротно переехал жить в Мюнхен, он предпочел демонстративной эмиграции элегантное ускользание — и стал абсолютно неотличим от среднестатистического старожила партера Баварской оперы, ни одну премьеру которой он не пропускал.

Мы много чем ему обязаны.

Переизобретением феномена русской колокольности, который прежде, вплоть до написанных по заказу Леонарда Бернстайна к 125-летию Нью-Йоркской филармонии щедринских «Звонов», существовал в рамках романтической рахманиновской парадигмы.

Переводом на музыкальный язык зрелого ХХ века классической словесности — от Гоголя, Лескова («Запечатленный ангел», «Очарованный странник» и «Левша»), Толстого («Анна Каренина») и Чехова («Чайка», «Дама с собачкой») до Набокова («Лолита»).

Наконец, созданием совершенно неожиданного для отечественного искусства конца ХХ века корпуса произведений, проникнутых тихой, сокровенной религиозностью, как в камерных «Фресках Дионисия»: Щедрин легализовал употребление, казалось бы, запрещенного сегодня вне иронического контекста понятия «духовность» — первого слова, приходящего на ум во время прослушивания поздних сочинений композитора, сотканных из звенящей, распетой тишины. Двадцать девять лет назад на страницах “Ъ” Александр Тимофеевский в некрологе Иосифу Бродскому писал, что он был последним русским поэтом, для которого поэзия и культура были абсолютно тождественны, и первым, кто сделал из этого свою тему. Это же можно сказать и о Родионе Щедрине.

Дмитрий Ренанский