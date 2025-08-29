Начальника кубанского отделения ДОСААФ оставили под стражей

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГВСУ СКР о продлении срока содержания под стражей Бориса Левитского, председателя регионального отделения ДОСААФ России в Краснодарском крае, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Господин Левитский останется под стражей в течение 3 месяцев и 21 дня. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее в картотеке Хамовнического райсуда содержалась информация о том, что Борис Левитский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в коммерческой структуре, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По данным «Ъ», руководитель регионального отделения ДОСААФ был задержан в Краснодаре около трех недель назад и отправлен в Москву, где ведется следствие.

Официальной информации о сути предъявленного обвинения Борису Левитскому нет. Как сообщают источники, уголовное преследование господина Левитского может быть связано с приобретением им базы отдыха «Кубаньгазпром» в Туапсинском районе. Сделка была заключена в 2015 году, в период работы Бориса Левитского в должности заместителя гендиректора ООО «Газпром добыча Краснодар».

Подробнее о деле — в материале «Злоупотребление потребовало ареста».

Анна Перова, Краснодар