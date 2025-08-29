«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в 452,7 млрд руб. за полгода

В первой половине 2025 года «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) зафиксировал чистый убыток в размере 452,7 млрд рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Это резко контрастирует с прибылью за аналогичный период 2024 года, которая составляла 139,9 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчетности компании.

Убыток до налогообложения достиг 628,75 млрд руб., в то время как за первое полугодие 2024 года прибыль до налогообложения составляла 168,75 млрд руб. При этом остальные финансовые показатели, включая выручку, валовую прибыль и прибыль от продаж, «Сургутнефтегаз» не раскрывает.

«Сургутнефтегаз» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности компании: разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.