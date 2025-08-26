«Квадрат» на вторичном рынке недвижимости Ижевска оценили в 104 тысячи рублей

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска в августе составила 104,2 тыс. руб., что на 18% выше, чем год назад. Прирост относительно июля — 0,6%, следует из исследования портала «Циан.Аналитика». В целом по стране спрос на вторичное жилье за месяц увеличился на 18%, а цены выросли на 0,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Даже небольшое снижение ключевой ставки (с 20% до 18% годовых 25 июля.— "Ъ-Удмуртия") уже стимулировало спрос: немного доступнее стала ипотека, на рынок вышли держатели срочных депозитов, условия по которым стали менее привлекательными. Это привело к небольшому снижению выбора и росту цен в ряде городов. Существенных изменений в ближайшее время ожидать не стоит: для большинства заемщиков ипотека остается недоступной»,— комментирует эксперт портала Елена Бобровская.

Напомним, средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска составила 126,7 тыс. руб. в августе. Это на 18% выше, чем год назад, и на 0,6% больше по сравнению с июлем.