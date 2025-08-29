На Дону в 1,5 раза выросла просроченная кредиторская задолженность бизнеса

По данным на начало июля 2025 года, просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций Ростовской области превысила 95,3 млрд руб., что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда неуплаченные в срок долги перед контрагентами составляли 63,8 млрд руб. Соответствующие данные опубликованы в отчете Росстат.

В первом полугодии 2025 года общий объем кредиторской задолженности компаний региона без учета субъектов малого бизнеса, кредитных и финансовых организаций, а также госучреждений, достиг 1,31 трлн руб. против прошлогодних 1,14 трлн руб. Доля просроченной задолженности увеличилась за год с 5,6% до 7,3%.

В тот же период дебиторская задолженность предприятий Ростовской области составила около 1 трлн руб. При этом объем просроченных платежей донскими компаниями со стороны партнеров достиг 33,78 млрд руб., что в 1,6 раза выше, чем в 2024 году.

Наталья Белоштейн