Евросоюз увеличит военные расходы в пять раз в новом бюджете

Еврокомиссия в новом бюджете на 2028-2034 годы предложила нарастить оборонные расходы ЕС в пять раз. В частности, траты на военную мобильность увеличены в 10 раз. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Средства будут направлены на перевооружение, укрепление внешних границ ЕС и помощь Украине. «Цель — значительно усилить наши оборонные возможности и устранить пробелы в обороне, которые у нас есть»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции в Латвии (трансляция велась на YouTube-канале ЕК).

В 2024 году страны Евросоюза потратили на оборону €326 млрд (около 1,9% ВВП объединения). Расходы ЕС на закупку военной техники превысили €90 млрд в прошлом году. В период с 2021-го по 2024 год общие траты участников сообщества на военные нужды выросли более чем на 30%. ЕС планирует нарастить расходы более чем на €100 млрд в реальном выражении к 2027 году.

