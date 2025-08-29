В Ростове из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек

В Ростове-на-Дону из-за пожара в одной из квартир в пятиэтажном доме на пр. Стачки эвакуировали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Огонь на 20 кв. м ликвидировали 26 огнеборцев с привлечением семи единиц техники. В происшествии погиб один человек, еще одну жительницу дома удалось спасти.

По версии дознавателя МЧС России, причиной пожара мог стать непотушенной окурок.

Наталья Белоштейн