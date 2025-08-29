«Орланы» из Переславля в Александров будут ходить в сентябре

Пригородный железнодорожный маршрут Александров – Переславль-Залесский будет осуществляться в сентябре по понедельникам, средам и пятницам. Об этом сообщили в пресс-центре Северной железной дороги.

Напомним, что новый маршрут был запущен в мае 2025 года для развития туристического потенциала Ярославской и Владимирской областей. Рельсовые автобусы «Орлан» ходили также в июне и июле, в августе рейсы не осуществлялись.

В сентябре в 11:30 они будут отправляться из Александрова, а в 12:45 прибывать в Переславль-Залесский. Отправление обратно назначено на 15:05, прибытие в Александров — в 16:20. Исключениями станут 17 и 24 сентября (среды) — в эти дни рейсов не будет.

Алла Чижова