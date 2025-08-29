­«Это защищает работников, особенно в сменных профессиях»

С 1 сентября в стране вступают в силу новые правила по условиям труда и начислению зарплаты, в соответствии с утвержденными правительством РФ нормами. Так, минимальный размер надбавки за работу в ночное время суток составит 20% от оклада. При этом ночными считаются часы с 22:00 до 06:00. Труд в этом временном интервале оплачивается по повышенному тарифу. И эти изменения не формальное обновление Трудового кодекса, а реальный шаг к защите работников, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Партнер» Ростовской области, почетный адвокат России Юлия Аксенова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива юриста Юлии Аксеновой Фото: из архива юриста Юлии Аксеновой

«В Ростовской области, как и в целом по стране, много сотрудников занято в сменных графиках — медицина, транспорт, охрана, производство. Ночные смены всегда связаны с повышенной нагрузкой и рисками для здоровья, но фактическая компенсация долго оставалась заниженной. Минимальная надбавка 20% закрепляет социальную гарантию на федеральном уровне.

Без этих изменений работодатели продолжали бы занижать выплаты за ночные часы, а при расчете среднего заработка многие компенсации и доплаты выпадали из расчетной базы. Это напрямую снижало бы уровень защищенности работников и их доверие к трудовым отношениям.

Теперь же, с 1 сентября 2025 года, каждый работник, выходящий в ночную смену, гарантированно получит не менее 20% к окладу. При расчете средней зарплаты и выходного пособия будут учитываться все реальные выплаты (премии, компенсации, надбавки). Это сделает итоговые суммы объективнее. А еще появится единый порядок расчета пособия при увольнении как для дневных, так и для сменных работников.

За несоблюдение трудовых гарантий работодателям грозят штрафы, в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ. Также это повод для проверок сотрудниками Государственной инспекции труда и прокуратуры. Будут доначисления и компенсации по искам работников через суд. Возникнут репутационные риски (особенно для крупных компаний, работающих с госзаказом и в сфере охраны труда). В отдельных случаях работодатели понесут уголовное наказание по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты), если нарушения будут систематическими.

Таким образом, новые правила делают систему оплаты труда более прозрачной и защищают работников, особенно в сменных профессиях. Для работодателей это не просто обязанность, а часть социальной ответственности и долгосрочной устойчивости бизнеса».