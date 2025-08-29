В Обливском районе задержан местный житель за стрельбу в несовершеннолетнего
За стрельбу из пневматического оружия в сторону несовершеннолетнего мотоциклиста задержан житель Обливского района. В отношении 43-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, подозреваемый, будучи недовольным тем, что несовершеннолетние проезжали мимо его дома на мотоциклах, осознавая опасность своих действий, выстрели в сторону одного из них.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.