В Обливском районе задержан местный житель за стрельбу в несовершеннолетнего

За стрельбу из пневматического оружия в сторону несовершеннолетнего мотоциклиста задержан житель Обливского района. В отношении 43-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый, будучи недовольным тем, что несовершеннолетние проезжали мимо его дома на мотоциклах, осознавая опасность своих действий, выстрели в сторону одного из них.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн