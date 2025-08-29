Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Обливском районе задержан местный житель за стрельбу в несовершеннолетнего

За стрельбу из пневматического оружия в сторону несовершеннолетнего мотоциклиста задержан житель Обливского района. В отношении 43-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый, будучи недовольным тем, что несовершеннолетние проезжали мимо его дома на мотоциклах, осознавая опасность своих действий, выстрели в сторону одного из них.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все