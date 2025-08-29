Доска позора

Выступающий за Румынию молодой украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко вошел в историю как самый сильный шахматист, когда-либо наказанный за читинг, то есть мошенничество при игре. Международная шахматная федерация (FIDE) лишила спортсмена, выступавшего в супертурнирах, гроссмейстерского звания и дисквалифицировала на три года, закончив рассмотрение очень громкого прошлогоднего инцидента. Выяснилось, что, участвуя в командном чемпионате Испании, Шевченко припрятал в туалете смартфон и пользовался им, чтобы получить подсказки компьютерных программ во время партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахматист Кирилл Шевченко

Фото: Lennart Ootes / FIDE Шахматист Кирилл Шевченко

Фото: Lennart Ootes / FIDE

Апелляционная палата этической и дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации вынесла вердикт по делу гроссмейстера Кирилла Шевченко. В марте он был дисквалифицирован на три года за читинг — мошенничество при игре. После этого обе заинтересованные в процессе стороны подали апелляции: FIDE пыталась ужесточить наказание, представители спортсмена — смягчить. В итоге санкции в отношении господина Шевченко стали еще более суровыми. Подтвердив дисквалификацию на три года (на один из них, правда, условно), апелляционная инстанция лишила Кирилла Шевченко престижного гроссмейстерского звания, высшего в его виде спорта. В заявлении федерации, посвященном вердикту, говорится о том, что он «отражает усилия» структуры по усилению борьбы с одним из самых заметных среди негативных явлений в современных шахматах.

История шахматного читинга, то есть всякого рода манипуляций с целью улучшить результаты, очень давняя. Chess.com, крупнейшая в виде интернет-платформа, однажды опубликовала материал, в котором отсчитывает ее аж с XVIII века, хотя, конечно, в по-настоящему серьезную проблема превратилась только в минувшие десятилетия. Долго речь шла об «аналоговом» читинге — довольно безобидном и, как правило, таком, что невероятно трудно подтвердить.

Например, 11-й чемпион мира американец Бобби Фишер в 1960-е годы обвинял советских соперников в сговоре с целью помешать ему выиграть претендентский турнир: якобы играя друг против друга, они делали быстрые ничьи, экономя силы для борьбы с сильнейшим иностранным конкурентом.

Некоторых известных игроков ловили на том, что они вопреки правилам ходили не той фигурой, к которой успели прикоснуться, или вообще, видя, что оппонент отвлекся или отошел, меняли ход.

Особенную актуальность тема приобрела уже в последние годы. И связано это с усовершенствованием и распространением шахматных компьютерных программ, уровень игры которых значительно превзошел человеческий. В минувшие два десятилетия случилась целая серия скандалов с такого рода читингом — как в онлайн-, так и в офлайн-шахматах (см. справку). Но львиная доля их фигурантов, некоторые из которых понесли наказания,— это все-таки спортсмены второго или третьего эшелона, достаточно далекие от элиты. В этом смысле Кирилл Шевченко выделяется. Шахматиста такого высокого уровня за читинг еще не наказывали.

Кирилл Шевченко, которому сейчас 22 года, на излете прошлого десятилетия входил в число наиболее одаренных юных шахматных талантов.

Гроссмейстерского звания он добился в 14 лет, еще представляя родную Украину. Со сборной этой страны, уже имея в послужном списке немало личных успехов, он в 2021 году взял золото командного чемпионата Европы, но чуть позже сменил гражданство на румынское, продолжая неплохо выступать. Кирилла Шевченко приглашали на супертурниры, а его рейтинг в 2023 году вплотную приблизился к считающейся показателем исключительного класса отметке 2700.

Карьеру ему сломало участие в командном чемпионате Испании в октябре прошлого года. Кирилл Шевченко на нем неудачно, с поражения, стартовал, но потом исправился. Он обыграл ветерана Франсиско Вальехо-Понса, разошелся миром с Бассемом Амином, и тут как раз соперники пожаловались на него. Амин заявил, что расценивает игру Шевченко как «странную», а Вальехо-Понс указал на то, что тот слишком часто уходил во время партии в туалет, а возвращаясь из него, совершал серию из сильнейших ходов.

Кирилл Шевченко, объясняя свое поведение, пытался сослаться на плохое самочувствие, однако организаторы турнира провели эксперимент: закрыли кабинку, в которую все время направлялся Шевченко, оставив незапертыми другие. Шахматист все равно упрямо пытался попасть в полюбившуюся ему. А позже в этой кабинке обнаружили припрятанный смартфон, показывающий румынское время. Рядом с ним была записка на испанском языке: «Не трогать! Телефон оставили здесь, чтобы владелец мог ответить ночью». Почерк был похож на почерк Кирилла Шевченко.

Гроссмейстер, оперативно отстраненный от выступления на чемпионате, после того как громким кейсом занялась FIDE, не отрицал очевидного, сознавшись, что пользовался смартфоном. Но в своей апелляции, стремясь добиться смягчения наказания, он настаивал на том, что не извлек из этого никакой выгоды, принимая те решения, которые находил сам. Впрочем, на апелляционную инстанцию этот довод не произвел никакого впечатления. Она применила к Кириллу Шевченко санкции, являющиеся максимальными в случае первого читингового нарушения в соответствии с выпущенными в 2014 году официальными рекомендациями, пояснив, что спортивный статус Шевченко являлся отягчающим обстоятельством, перевешивающим смягчающие. FIDE указала на то, что топовые гроссмейстеры — это «ролевые модели» для остальных шахматистов, а поэтому их проступки следует оценивать по более строгим меркам.

Алексей Доспехов