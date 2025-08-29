Из Ростова в Батайск пустят дополнительные электрички
Между Ростовом-на-Дону в Батайск с 1 сентября пустят дополнительные электрички РА-2 и РА-3 из-за ограничения движения по мосту на северном въезде в Батайск. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Электро поезда №6406 будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 17:33, а прибывать в 17:54. Маршрут №6405 Батайск – Ростов будет отходить со станции Батайск в 18:34, а прибывать на Ростов-Пригородный в 18:55.
В пути следования у составов предусмотрены остановки на станции Заречной и на остановочном пункте Электродепо.