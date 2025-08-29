Промпроизводство в Челябинской области снизилось за год на 5%

В Челябинской области продолжает падать промышленное производство. Индекс по итогам семи месяцев 2025 года составил 95% по сравнению с январем-июлем 2024 года. В июле к июню показатель немного вырос — до 101,2%, сообщает Челябинскстат.

В январе-июле 2025 года добыча полезных ископаемых сократилась на 7,4% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях — на 5,4%, по виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 3,7%. Рост показателя зафиксирован только в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», где индекс составил 112,1%.

В основной для Челябинской области металлургической отрасли зафиксировано падение производства на 8,4%. Наибольшую динамику сокращения показали: производство одежды — на 54,7%, электрооборудования — на 18,1%, напитков — на 17%, автотранспортных средств и прицепов (и полуприцепов) — на 16,6%, кокса и нефтепродуктов — на 14,4%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 13,6%, мебели — на 12,5%, а также прочих готовых изделий — на 7,8%.

При этом зафиксирован рост производства кожи и изделий из нее — на 32,3%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 11,9%, химических веществ и продуктов — на 4,8%, резиновых и пластмассовых изделий — на 3,7%, прочих транспортных средств и оборудования — на 2,9%.