В Катав-Ивановске возбудили дело из-за неисправного оборудования в котельной

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту порчи парового агрегата в котельной Катав-Ивановска. Расследование ведется по ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, ранее прокурор Катав-Ивановска выяснил, что во время отопительного периода 2024-2025 годов котел в котельной «Центральная» был в аварийном состоянии. Для его ремонта органы местного самоуправления заключили с подрядчиком два контракта на сумму 25,6 млн руб. Работы были выполнены, однако в марте этого года кто-то попытался самостоятельно произвести первичный запуск парового агрегата. В результате произошел температурный перегрев, из-за чего отремонтированный котел вновь вышел из строя.

Ущерб, причиненный бюджету Катав-Ивановску, составил 25 млн руб.