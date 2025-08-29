Участок под логистический парк в районе Кушелевки выставили на торги за 514 млн рублей

В Калининском районе Петербурга пройдет аукцион по реализации имущественного комплекса, который может быть использован как площадка для строительства логистического парка.

Фото: пресс-служба «Дом.РФ»

Как сообщается на сайте «Дом.РФ», в составе лота: продажа зданий общей площадью 5,5 тыс. кв. м и участков общей площадью 3 га, а также аренда участка 0,4 га. Начальная цена лота — 514 млн рублей.

В описании объекта уточняется, что комплекс находится вблизи Лабораторной улицы и Кушелевской дороги, окружен железнодорожными путями, многоквартирной жилой застройкой, социальными, промышленно-складскими и коммерческими объектами.

Проведение торгов запланировано на 29 сентября 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что входящее в «Ростех» АО НПК «Северная заря» выставило на продажу земельно-имущественный комплекс на Республиканской улице в Петербурге по стартовой цене в 1,1 млрд рублей.

Андрей Цедрик