Акционеры «Волга-Днепр» заявили об отказе от акций в пользу государства

Владельцы авиакомпании «Волга-Днепр» направили в правительство заявление о добровольном отказе от прав собственности. Документ подписал гендиректор и совладелец (50%) перевозчика Игорь Аксенов. Источник «Ъ» в правительстве подтвердил получение письма.

В обращении говорится, что собственники «пришли к пониманию необходимости прямого участия государства» для эффективного использования уникальных возможностей авиакомпании. Ранее основатель группы Алексей Исайкин сообщал коллективу о планах передачи активов государству.

По словам собеседника «Ъ» в группе, это первый шаг к безвозмездной передаче активов по статье 236 ГК РФ. Юристы сомневаются в правовой состоятельности такой процедуры для акций. «Физически и юридически отказаться от акций невозможно, их можно только передать на основании сделки»,— пояснил партнер бюро КИАП Антон Самохвалов.

На рынке выдвигают несколько версий: от попытки спасти убыточный бизнес (минус 88 млн руб. в 2023 году) до подготовки сделки с «Ростехом», которому могут быть интересны самолеты для военных перевозок. В Red Wings («дочка» «Ростеха») эту информацию назвали беспочвенной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предпродажный маршрут».