Петербургский «Зенит» объявил об уходе Саши Зделара из команды

Футбольный клуб «Зенит» достиг договоренности о досрочном прекращении контракта с хавбеком Сашей Зделаром, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Петербуржцы пожелали господину Зделару успехов в дальнейшей карьере и поблагодарили его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе.

Сербский футболист перебрался в «Зенит» из ЦСКА зимой 2025 года. За этот период хавбек принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» в матче третьего тура группового турнира Кубка России обыграл «Оренбург» на его поле со счетом 5:3.

Андрей Маркелов