«Зенит» установил новые стандарты

«Зенит» в матче третьего тура группового турнира Кубка России обыграл «Оренбург» на его поле со счетом 5:3. Два гола записал на свой счет Максим Глушенков, которого в последнее время часто подвергают критике. Он также ассистировал, когда забивали свои первые мячи в сезоне Александр Ерохин и Дуглас Сантос. Матч получился веселым, но тренерам «Зенита» надо задуматься над тем, что происходит с обороной команды: иногда кажется, что ее нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Оренбург» (Оренбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Газовик»

Фото: Пресс-служба ФК "Оренбург", Коммерсантъ Матч между командами «Оренбург» (Оренбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Газовик»

Фото: Пресс-служба ФК "Оренбург", Коммерсантъ

Матчи Кубка России превращаются для некоторых команд в товарищеские и дают тренерам возможность для экспериментов с составом. Все же выиграть этот трофей довольно сложно — надо пройти тернистый путь. Зато можно выпустить на поле всех, кто недоволен своим игровым временем в чемпионате, особенно это касается клубов, у которых два боевых состава,— как в «Зените». Раньше, правда, Сергей Семак, главный тренер петербургской команды, четко делил их на основной и резервный: первый играл в РПЛ, второй — в Кубке России. Но в этом сезоне так все перемешалось, что не поймешь, какой состав у «Зенита» — первый, а какой — второй. Ведь даже на вратарской позиции произошла замена: теперь в матчах чемпионата выходит играть Денис Адамов, а в Кубке выступает Евгений Латышонок. Именно он защищал ворота «Зенита» в Оренбурге. Также на поле вышел защитник Дуглас Сантос, капитан команды, который всегда считался основным игроком и играл в чемпионате. Но в последнем матче — против махачкалинского «Динамо», который «Зенит» выиграл 4:0,— Сантос не участвовал из-за дисквалификации. Поэтому тренеры дали ему возможность сыграть в кубке против «Оренбурга».

Еще с Сантосом произошла необычная история накануне дуэли «Зенита» с уральской командой. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал защитника «Зенита» в сборную Бразилии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Чили и Боливии — как и нападающего Луиса Энрике.

Раньше Сантоса в сборную не звали, и в ноябре 2024 года он получил российское гражданство, как человек, долго проживший в России, а с ним — и возможность выступать за сборную Российской Федерации. Однажды Валерий Карпин, главный тренер команды, даже включил бразильца в расширенный список перед товарищескими матчами.

Но в окончательный тот не попал — игроку дали возможность определиться, за какую сборную он хочет выступать. При этом Сантос перестал считаться в «Зените» иностранцем — как человек, имеющий возможность выступать за сборную России. Если Дуги, как называют защитника в «Зените», сыграет за национальную команду Бразилии, он потеряет статус «нелегионера» в России и не поместится в квоту для иностранцев в команде — их разрешено заявлять на сезон 13. Сейчас все легионерские места в «Зените» заняты. Правда, как решается вопрос технически и грозит ли петербургскому клубу какое-то наказание в этом случае, сказать трудно — ситуация необычная, не предусмотренная регламентом. В «Зените» отреагировали на нее простым образом: сказали, что рады, когда их игроки вызываются в сильнейшие сборные — это же все, дескать, благодаря выступлению за «Зенит» и в чемпионате России, который помогает развиваться игрокам, клуб был готов к такому сценарию. Надо дождаться, сыграет ли Сантос за Бразилию — он только в предварительном списке. Пока капитан «Зенита» отличился в матче с «Оренбургом», забив гол после углового.

К слову, подал его Максим Глушенков, футболист, которому достается больше всего критики от болельщиков за строптивый характер. Из-за него, как говорят, Максим не может реализовать свой потенциал в футболе и не всегда попадает в состав «Зенита». Хотя, когда Семак выпускает его на поле, Глушенков проявляет себя хорошо.

Так было в матче против махачкалинского «Динамо», в котором полузащитник забил красивый гол, выйдя на замену. В игре с «Оренбургом» Глушенков открыл счет уже на второй минуте, выскочив один на один с вратарем соперника и перекинув через него мяч, а потом подал два угловых, после которых «Зенит» провел голы — кроме Сантоса, отличился еще Александр Ерохин. Во втором тайме Глушенков забил со штрафного, отправив мяч в «девятку». Автором еще одного мяча в ворота «Оренбурга» стал Матео Кассьерра, реализовавший пенальти. Итого «Зенит» выиграл 5:3.

Владимиру Слишковичу, тренеру соперника, осталось только сказать после матча, что его игроки забили два гола с игры, а «Зенит» — только один. Кстати, в одном из голов «Оренбурга» принял участие бразильский легионер ду Кейрос, игрок «Зенита», выступающий за уральский клуб на правах аренды,— он отдал результативную передачу. Сергей Семак сказал, что игра была интересной для зрителей; то, что «Зенит» забил много голов,— это хорошо, а то, что много пропустил,— это плохо.

Сине-бело-голубые после этой победы возглавляют таблицу своей группы в Кубке России, набрав девять очков. Их соперники — «Ахмат», «Рубин», «Оренбург» — расположились ниже, имея по три очка. Следующий матч «Зенит» проведет против «Пари НН» в чемпионате России 30 августа на «Газпром Арене».

Кирилл Легков