Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией
Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией в соответствии с их завещанием.
Родион Щедрин с Майей Плисецкой
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»
«Когда это произойдет, еще неизвестно»,— сообщил ТАСС Леонид Пелешев, генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.
Народный артист СССР Родион Щедрин умер сегодня в Германии в возрасте 92 лет. Он написал музыку к балетам «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Мертвые души», «Дама с собачкой». Композитор был почетным профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского. С 1958 года был женат на Майе Плисецкой, она скончалась в 2015 году.
