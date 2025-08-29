Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией

Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией в соответствии с их завещанием.

Родион Щедрин с Майей Плисецкой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Родион Щедрин с Майей Плисецкой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Когда это произойдет, еще неизвестно»,— сообщил ТАСС Леонид Пелешев, генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.

Народный артист СССР Родион Щедрин умер сегодня в Германии в возрасте 92 лет. Он написал музыку к балетам «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Мертвые души», «Дама с собачкой». Композитор был почетным профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского. С 1958 года был женат на Майе Плисецкой, она скончалась в 2015 году.