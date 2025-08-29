ТАСС: композитор Родион Щедрин умер в Германии

Народный артист СССР, композитор и музыкальный педагог Родион Щедрин умер в Германии в возрасте 92 лет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста.

Композитор умер в больнице. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Об этом агентству рассказали в пресс-службе Большого театра.

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Он создал балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», оперу «Мертвые души».