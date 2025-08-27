В Киргизии по итогам аэросъемки не нашли признаков жизни у Натальи Наговициной

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии завершил аэровидеосъемку пика Победы в поисках российской альпинистки Натальи Наговицыной. Она застряла на высоте около 7 200 метров. Спасатели не нашли признаков жизни. Операция проходила в сложных погодных условиях с использованием беспилотников и тепловизоров.

Ранее пресс-секретарь киргизского президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов сообщил, что для мониторинга состояния российской альпинистки использовались военные беспилотники. Пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов объявил, что Наговицыну признали без вести пропавшей.

Министерство внутренних дел Киргизии планирует возбудить уголовное дело против турфирмы «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение. Фирма признала, что спасти альпинистку не удалось, и выразила соболезнования родным. На странице компании в соцсети были размещены фото Натальи Наговицыной и других погибших и пропавших альпинистов.

Начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщил, что спасатели прекратили поиски Наговицыной из-за минимальных шансов на ее выживание. Пик Победы, высотой 7 439 метров, считается одной из самых сложных вершин для восхождения. На нем погибли более 80 альпинистов, и за всю историю ни одно тело не было спущено с вершины.