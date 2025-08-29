Интерес россиян к аренде самокатов снизился летом на 6%

Объем рынка кикшеринга в России в летнем сезоне 2025 года оказался ниже ожиданий участников рынка. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», полученных по запросу «Ъ», спрос на аренду электросамокатов в апреле—августе снизился на 6% год к году. В Москве падение оказалось более выраженным — на 10% год к году.

В отчетности компании Whoosh, крупнейшего оператора кикшеринга, также зафиксировано снижение финансовых показателей. Оборот компании в январе—июне 2025 года снизился на 14,7% год к году, до 5,36 млрд руб., чистый убыток составил 1,9 млрд руб. против прибыли в 259 млн руб. годом ранее. Аналитики связывают снижение интереса к кикшерингу с неблагоприятными погодными условиями, перебоями в работе мобильного интернета и региональными ограничениями, включая запреты на использование электросамокатов.

По мнению экспертов, в случае оптимизации процессов и сокращения издержек убытки компаний рынка могут перестать расти. Однако прогнозируется, что по итогам всего года совокупная выручка отрасли сократится на 20% год к году. В то же время, средний чек на услуги кикшеринга при этом продолжил расти: по России в целом — на 13% год к году, до 302 руб.; в Москве — на 11%, до 353 руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мобильность катится под гору».