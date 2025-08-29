Сборная России по футболу объявила итоговый состав на матчи с Иорданией и Катаром

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав на товарищеские матчи с командами Иордании и Катара, которые пройдут 4 и 7 сентября соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в сборную были вызваны 30 игроков.. Итоговый состав национальной команды выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов (ПСЖ), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»);

4 сентября сборная России сыграет с командой Иордании в Москве. 7 сентября российские футболисты встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне.

Таисия Орлова