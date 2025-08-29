В Ярославле приставы помогли участнику СВО вселиться в собственную квартиру

В Ярославле судебные приставы помогли участнику СВО вселиться в собственную квартиру, куда его не пускала супруга умершего отца. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

В ведомстве рассказали, что после смерти отца однокомнатная квартира досталась по наследству сыну и супруге. Однако последняя отказывалась пускать ребенка супруга в квартиру. Сын обратился в суд, который обязал жительницу не препятствовать мужчине в пользовании жильем. Однако и судебное решение ситуацию не изменило.

«Очередная ссора родственников состоялась после того, как мужчина, являясь участником специальной военной операции, явился в отпуск, но домой его не впустили»,— сообщили в управлении.

Сотрудник УФССП уведомил жительницу квартиры о последствиях неисполнения судебного решения. Также в отношении супруги отца вынесли постановление о привлечении к административной ответственности и предприняли еще ряд мер принудительного исполнения. Эти действия помогли участнику СВО вселиться в квартиру.

Алла Чижова