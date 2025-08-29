Захарова отправила к Вэнсу желающих разъяснений слов об уступках России

Представитель МИД России Мария Захарова предложила обратиться к США за разъяснениями заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о возможных «уступках» РФ по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На брифинге она отметила, что позиции России по этому вопросу постоянно озвучиваются. «Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники»,— сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС).

По ее словам, президент России и министр иностранных дел регулярно комментируют ситуацию, предоставляя подробный анализ. Президент Владимир Путин ранее говорил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно разрешить его первопричины.