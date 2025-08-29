Вице-премьеру Сербии прислали по почте конверт с тремя пулями

Правительство Сербии получило по почте конверт с тремя патронами. Он был адресован вице-премьеру и главе МВД республики Ивице Дачичу. Полиция установила личность и местонахождение отправителя, сообщает N1.

Ивица Дачич

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Конверт был доставлен в здание правительства 28 августа. Отправлен — 26 августа из города Пожаревац. Патроны были обнаружены при проверке посылки рентгеновским сканером. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры для обеспечения безопасности граждан и учреждений, говорится в заявлении полиции.

Инцидент произошел во время очередного обострения протестов студентов и сторонников оппозиции. 28 августа МВД Сербии сообщило, что около 300 демонстрантов пытались ворваться в здание факультета философии в Нови-Саде, которое охраняла полиция. Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.