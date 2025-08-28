Протестующие напали на полицию в сербском Нови-Саде, она применила силу

В сербском Нови-Саде демонстранты, протестующие у здания факультета философии, напали на полицию. Об этом сообщило МВД Сербии. По данным ведомства, около 300 человек попытались силой прорваться в здание факультета, который охраняли полицейские.

Протесты в городе идут вторую ночь подряд. В них участвуют студенты и сторонники оппозиции. Пытаясь прорваться в здание, участники акций использовали камни, яйца и пиротехнику. Полицейские применили силу и спецсредства. После толпу оттеснили.

Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. В середине августа обстановка в городах обострилась. Протестующие требуют отставки Александра Вучича и провести досрочные парламентские выборы.