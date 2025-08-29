В Шахтах несколько поселков остались без водоснабжения

Пять поселков, входящих в городскую черту Шахт, 29 августа остались без водоснабжения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На ул. Беломорской, 77 произошел порыв на водоводе. В связи с этим временно снижено давление пос. Дуваново, Даниловка, Красная Роза, Северный переезд, Мирный и прилегающих к ним улиц»,— говорится в сообщении.

Для жителей поселков организован подвоз воды по заявкам. Ремонтные работы ведет ГУП РО «УРСВ».

Наталья Белоштейн