В Шахтах несколько поселков остались без водоснабжения
Пять поселков, входящих в городскую черту Шахт, 29 августа остались без водоснабжения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«На ул. Беломорской, 77 произошел порыв на водоводе. В связи с этим временно снижено давление пос. Дуваново, Даниловка, Красная Роза, Северный переезд, Мирный и прилегающих к ним улиц»,— говорится в сообщении.
Для жителей поселков организован подвоз воды по заявкам. Ремонтные работы ведет ГУП РО «УРСВ».